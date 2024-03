Tchad : la Convention africaine des médias récompense le Mérite Panafricain

Le vice-président de la Convention, Édouard Wanssou, a souligné que le comité d'organisation de cette cérémonie a eu le plaisir de remettre les prix du Mérite Panafricain à des récipiendaires méritants pour leur contribution aux développements socio-économiques et culturels.



Ce prix, instauré en 2015 à Dakar, au Sénégal, vise à mettre en lumière les efforts de l'Afrique dans son émancipation. Cette année, la Convention a élargi les catégories de récompenses, notamment en incluant les meilleurs caméramans et présentateurs de radio, dans le but d'encourager et de soutenir davantage ceux qui travaillent dans ce noble métier.



Ce sont 30 lauréats qui ont été primés, comprenant 15 prix attribués par le vote du grand public et 15 prix spéciaux.



Le métier des médias est confronté à de nombreuses difficultés, allant des critiques à l'étiquetage injuste. Ainsi, Le vice-président de la Convention, Édouard Wanssou, explique : "C'est pourquoi nous avons décidé de nous unir pour créer quelque chose qui permettra à chacun de se sentir valorisé, ce que nous appelons le Prix du Mérite Panafricain. Depuis 2015, nous avons honoré 412 personnalités africaines, et cette année, nous sommes au Tchad, un pays accueillant et chaleureux qui nous incite à revenir dynamiser ce que nous avons semé l'année dernière. Pour cela, nous avons instauré quinze prix spéciaux et quinze prix du vote du public, car nous pensons que certaines catégories devraient être soumises au vote du public. Ce soir, nous annoncerons les lauréats des prix spéciaux et du vote du public, qui seront projetés lors de la cérémonie de remise des distinctions."