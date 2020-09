Tchad : la Cour suprême ordonne le maintien en détention de Djerassem Le Bemadjiel

La Cour suprême a ordonné mardi, dans son délibéré, le maintien en détention de Djerassem Le Bemadjiel, ex-ministre du Pétrole, a appris Alwihda Info.



La demande de liberté provisoire introduite par le collectif d'avocats a été rejetée en bloc par le juge.



L'ancien membre du gouvernement a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré le 4 septembre 2020, après une garde à vue à la coordination de la police judiciaire. Il fait face à neuf chefs d'accusation suite à une plainte de l'Inspection générale d'État.



Djerassem Le Bemadjiel est poursuivi pour détournement de deniers publics, utilisation illicite des biens de l'État, corruption, atteinte à la fortune publique, abus de fonction et de confiance, enrichissement illicite, complicité de détournements de deniers publics et entrave au bon fonctionnement de la justice.



L'instruction du dossier se poursuit.