Tchad : la Covid-19 "gagne maintenant les provinces", des missions de supervision seront déployées

Le ministre en charge de la défense et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, a tenu mardi une rencontre avec différents responsables administratifs et sécuritaires, afin de faire le point sur la situation de Covid-19.



Face à l'augmentation des cas dans les provinces,, le ministère de la sécurité va déployer des missions de supervision.



"Nous avons constaté que la maladie gagne maintenant les provinces", a déclaré le ministre.



"Des structures de sécurité composées de toutes les forces dans chaque province, sous la supervision des gouverneurs, sont déjà mises en place. Nous avons jugé utile d'envoyer des missions à partir de N'Djamena pour superviser les travaux qui se déroulent dans les provinces", a-t-il ajouté.



"Les mesures de protection sont devenues des réalités", s'est félicité Mahamat Abali Salah. Il a adressé ses remerciements aux organisations et associations pour les efforts de sensibilisation.



Depuis le 19 mars 2020, le pays a enregistré 803 cas de Covid-19 dont 210 femmes, 562 guéris et 66 décès. En plus de N'Djamena, 12 provinces sont touchées par la pandémie.