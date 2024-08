Tchad : la Croix-Rouge assiste des sinistres d’inondations à Sarh

Le Comité provincial de la Croix-Rouge du Moyen-Chari assiste les sinistrés venant des quartiers Kamati dans le 2ème arrondissement, et Maïngara dans le 6ème arrondissement, de la ville Sarh en nettoyant le site.



Ils sont plus d’une vingtaine de jeunes du Comité provincial de la Croix-Rouge du Moyen-Chari qui sont sortis très tôt ce 26 août 2024, donner un coup de balai sur le site abritant les sinistrés frappés par la montée des eaux du fleuve du Barh-Kôh et les pluies.



Armés de pelles, pioches, houes, balais, râteaux et brouettes, ces jeunes membres du Comité provincial de la Croix-Rouge du Moyen-Chari ne sont pas restés indifférents, face à cette catastrophe naturelle qui touche leur semblable. Selon le président de la Croix-Rouge du Moyen-Chari, Mbah Nestor, ce geste est crucial pour prévenir les maladies qui pourraient se propager en raison des conditions insalubres.



« Nous devons travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, les ONG humanitaires et les organisations des jeunes, afin de garantir un environnement sain. Nous sommes prêts à aider nos frères sinistres, tout en désinfectant les lieux, car en cette période pluvieuse, le paludisme est vraiment fréquent », a conclu le président de la Croix-Rouge du Moyen-Chari, Mbah Nestor.



Il faut noter qu’une permanence est assurée par quelques membres de la Croix-Rouge du Moyen-Chari, dans ce site du Lycée technique commercial de Sarh.