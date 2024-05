Tchad : la Croix-Rouge du Ouaddaï assiste les femmes fistuleuses à Abéché

Le comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï (CPCRO) a fait un don ce mardi 07 mai 2024, au Centre de Prise en Charge des Fistules Obstétricales d'Abéché. Au total, 30 kits composés de savon et de détergent.



Au nom de la direction générale du Centre hospitalier et universitaire d'Abéché et des bénéficiaires, la surveillante du Centre de Prise en Charge des Fistules Obstétricales d'Abéché, Housna Youssouf a remercié le comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, pour cette assistance humanitaire, avant d'inviter les autres organisations d'emboîter leurs pas.



Le secrétaire général du comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Hassan Abdoulaye Hassan a indiqué que ce geste vient en guise de soutien aux femmes victimes de cette maladie, et s'inscrit dans le cadre de ses activités de la semaine d'action, en prélude à la Journée internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.