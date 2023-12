Tchad : la Croix-Rouge du Ouaddaï commémore la Journée mondiale du sida avec une conférence-débat

Le premier conférencier a expliqué l'importance de cette journée, initiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1988 pour sensibiliser au VIH/sida. Le thème de l'édition 2023, « Confier le leadership aux communautés », appelle à l'émancipation et au soutien des communautés dans leur rôle de leadership.



Selon l'OMS, le VIH demeure un problème majeur de santé publique mondial, ayant causé jusqu'à présent 40,4 millions de décès. En fin 2022, on estimait à 39,0 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH, dont une majorité en Afrique.



Le second conférencier, Abdelsalam Djimet, a abordé les modes de transmission du VIH, soulignant qu'il ne se transmet pas par des contacts simples comme un baiser ou une étreinte. Il a également expliqué l'efficacité du traitement antirétroviral (TAR) pour prévenir et traiter l'infection.



L'OMS définit l'infection à VIH à un stade avancé par une numération des CD4 inférieure à 200 cellules/mm3 ou un stade clinique 3 ou 4 chez les adultes et adolescents. Tous les enfants séropositifs de moins de 5 ans sont considérés en stade avancé.



L'audience a posé des questions sur le thème et a encouragé la Croix-Rouge du Ouaddaï à intensifier les séances de sensibilisation et à organiser des campagnes de dépistage. Le panel a assuré prendre en compte ces propositions et suggestions.