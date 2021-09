Tchad : la Croix Rouge du Ouaddaï en opération d'assainissement au marché d'Abéché

C'est le marché central d'Abéché qui est le lieu choisi pour cette opération. Plus de 300 secouristes se sont mobilisés pour rendre salubre l'ensemble du grand marché central.



Le directeur de la santé communautaire de la Croix Rouge au Ouaddaï, Hissein Issakha Nourdja, a précisé que le but de cette activité est d'apporter leur contribution dans le domaine social.



Pour sa part, le secrétaire général de la Croix Rouge du Ouaddaï, Mahmoud Mahamat Ali, a relevé que le choix du marché central d'Abéché n'est pas un fait du hasard car c'est un lieu où toute la population vient s'approvisionner en rations alimentaires.



"Il faut que cet endroit soit propre, surtout en cette période de saison pluvieuse où il y a l'apparition des microbes de tout genre", a-t-il dit.



Mahmoud Mahamat Ali a appelé la population à en faire autant et à tout moment car la salubrité n'est pas seulement l'affaire de la municipalité.



Le gestionnaire du marché central d'Abéché, Alfadil Nassour Adam, a salué l'initiative louable de la Croix Rouge du Ouaddaï. Selon lui, cette action cadre parfaitement avec les activités quotidiennes de la commune d'Abéché qui fait de l'hygiène et l'assainissement ses priorités.