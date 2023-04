Tchad : la Croix-Rouge du Ouaddaï évalue ses activités de 2021 à 2023

Le comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï a organisé ce 1er avril une conférence-débat au siège situé dans le quartier Kamina Hayal-Matar du 1er arrondissement de la ville d'Abéché. Cette conférence a été organisée en collaboration avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et a été assistée par des partenaires des agences du système des Nations Unies (OCHA, UNICEF, HCR). La conférence a été animée par Mahamoud Mahamat Ali Seid, Secrétaire Général du Comité Provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï.



Au cours de la conférence, le conférencier Mahamoud Mahamat Ali a souligné les réalisations accomplies au cours des deux dernières années par le comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï. Il a mentionné la création et la dotation des comités d'hygiène et d'assainissement, la célébration de la journée du 08 mai, la construction d'un centre de santé, les appels téléphoniques au camp de réfugiés de Kouchaguine, les campagnes de sensibilisation sur la pandémie de Covid-19, et bien d'autres perspectives pour l'année 2023 et les années à venir. Il a également souligné que dans sa quête de financement, le Comité Provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï sollicite l'aide de tous les partenaires. Le CICR est le premier partenaire de la Croix-Rouge du Tchad (CRT) et répond souvent favorablement aux sollicitations.



Les représentants des agences onusiennes présents à la conférence ont tour à tour pris la parole pour apporter leur contribution et soutenir le comité de la Croix-Rouge du Ouaddaï dans toutes ses actions.



Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) apporte protection et assistance aux personnes touchées par le conflit armé et d'autres situations de violence. Le Comité Provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï est l'un des 23 comités provinciaux du Tchad structurés en gouvernance et gestion.