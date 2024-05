Tchad : la Croix-Rouge du Tchad renouvelle son engagement face aux crises humanitaires

La Croix-Rouge du Tchad a célébré la Journée Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sous le thème : "Faire vivre notre Humanité".



À cette occasion, le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, Laldjim Nacisse, a fait une déclaration conjointe le 8 mai 2024, rendant un vibrant hommage aux volontaires qui œuvrent aux côtés des personnes nécessitant protection, assistance, soins de santé et solidarité, ainsi qu'au fondateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant.



Laldjim Nacisse a également profité de l'occasion pour renouveler l'engagement de l'institution face aux conflits armés, aux effets du changement climatique et aux catastrophes naturelles.



Il a souligné que la Croix-Rouge du Tchad a toujours respecté les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance dans ses activités, même dans les moments les plus sombres, car "chaque acte de bonté est une lueur d'espoir."