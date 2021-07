Tchad : la Croix-Rouge forme les élèves talibés de Bol aux premiers secours

Bol, chef-lieu de la province du Lac, abrite depuis le 27 juillet 2021, une session de formation à l’intention des élèves talibés des écoles coraniques de la ville de Bol.



Cette formation de trois jours, du 27 au 29 juillet 2021 qui se déroule à Bol dans la province du Lac, regroupe au total 90 participants, répartis pendant les trois jours, soit 30 participants par jour.



Les participants vont suivre plusieurs modules en théorie et en pratique, sur le mouvement de la Croix-Rouge, ainsi que des simulations en IPS (Initiation en Premier Secours). La formation est rendue possible grâce à l’appui financier et technique du Comité International de la Croix-Rouge (CICR).