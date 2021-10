Tchad : la Croix Rouge forme une équipe nationale de gestion des catastrophes

L'atelier a pour objectif de renforcer les capacités de la Croix Rouge du Tchad afin d'assister rapidement et efficacement les personnes vulnérables victimes des inondations et d'autres catastrophes dans les provinces et à N'Djamena.



Le délégué administratif, finances et logistique de la Croix Rouge luxembourgeoise, Marcel Feze, a exhorté les participants à suivre avec beaucoup d'intérêt cette formation qui vient à point nommé dans le cadre volontariste.



Le président de la Croix Rouge du Tchad, Khalla Ahmat Senoussi, a affirmé que cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de la société nationale.



"Nos multiples et variées activités sont toutes tournées vers I'Homme et visent à alléger les souffrances humaines", a-t-il souligné.