Tchad : la Croix-Rouge initie un projet pour gérer les risques d'inondations à N'Djamena

La Croix-Rouge tchadienne et celle de France ont lancé, ce mercredi 17 avril 2024, un projet à la Maison des jeunes de Walia, dans le 9ème arrondissement de N'Djamena.



Ce projet, financé à hauteur de 1,5 million d'euros par l'Agence Française de Développement (AFD), vise à appuyer la commune de N'Djamena dans la gestion des risques d'inondations et le renforcement de la résilience climatique des institutions locales et des populations.



Laldjim Narcisse, vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, a déclaré lors de son allocution : « Les inondations deviennent récurrentes dans les provinces du Tchad, particulièrement dans la commune du 9ème arrondissement. Les populations y sont exposées à des intempéries de tout genre, affectant gravement la vie et les biens des citoyens. »



Il a souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour faire face à ce phénomène, en renforçant les capacités des structures étatiques et en concentrant les actions dans le 9ème arrondissement, fréquemment exposé aux inondations pluviales et fluviales.



Le projet prévoit la formation et l'équipement des équipes d'intervention communautaire et des associations pour soutenir les initiatives urbaines visant à réduire les catastrophes. « Nous prévoyons de construire un local pour héberger le service de gestion des inondations, réaliser des travaux d'aménagement de berges et renforcer ce service en matériel et équipements », a ajouté Laldjim Narcisse.



Benjamin Weisz, représentant de l'ambassadeur de France au Tchad, a exprimé sa satisfaction quant à cette coopération, qui dure depuis trois décennies : « C’est un réel plaisir d’être ici à la Maison des jeunes de Walia, aux côtés des autorités et des associations locales, qui sont à la fois porteuses du projet et ses principaux bénéficiaires. »



Il a rappelé les différents projets financés par l'AFD et par le service de coopération et d'action culturelle qu'il dirige, soulignant que la France est le premier partenaire bilatéral de la commune de N'Djamena depuis 1994.



« Suite à la crise de 2022, avec une crue cumulée du Chari et du Logone ayant causé plus de 180.000 sinistrés, la mairie de N'Djamena a jugé qu'il était nécessaire de se doter d'une structure pérenne de gestion de crise et de renforcer la résilience des populations face aux inondations », a conclu M. Weisz.



Les résultats attendus du projet incluent la mise en place d'un service de gestion des risques au sein de la direction de la protection civile de la mairie, la réalisation de travaux d'urgence sur trois exutoires stratégiques du réseau de drainage de la capitale, le renforcement de la mairie du 9ème arrondissement dans ses actions de réponse aux inondations, l'amélioration de la résilience des communautés urbaines et la capacité de réponse de la Croix-Rouge du Tchad.