Tchad : la Croix Rouge peaufine sa stratégie de transfert monétaire face aux vulnérabilités

Du 1er au 03 mars 2022, la Croix Rouge organise un atelier de formation sur le renforcement des capacités du programme de transfert monétaire et la mise en place d'une coordination d'assistance de transfert monétaire avec différents acteurs.



L’atelier s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de préparation aux transferts monétaires au sein de la Croix Rouge du Tchad. Il vise à donner la priorité à cette approche, en renforçant la dignité et l'autonomisation des personnes vulnérables.



Le président national de la Croix Rouge du Tchad, Khalla Ahmad Senoussi, indique que les différentes catastrophes, particulièrement la pandémie de Covid-19 et les mouvements de population, ont conduit à une expansion sans précédent de l'aide, sous la forme de transferts monétaires et de coupons, pour aider les personnes vulnérables à affronter les impacts secondaires complexes des crises.



Khalla Ahmad Senoussi invite les participants à saisir cette opportunité pour se pencher sur certains aspects du programme de transfert monétaire, tels que le ciblage des bénéficiaires, la sélection des prestataires de services financiers et des fournisseurs des denrées alimentaires de première nécessité.