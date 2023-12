Tchad : la DYSECS, un pas en avant pour la défense des droits académiques

Dr Seurgonda Patedjore, lors de ce point de presse, a mis en lumière que la DYSECS est un syndicat dédié au rassemblement des enseignants et chercheurs du secteur supérieur dans le but de défendre leurs intérêts. Les objectifs principaux de ce syndicat comprennent la promotion, la défense et la préservation des droits, privilèges et bien-être des enseignants et chercheurs. La DYSECS vise également à assurer que les interactions entre ces professionnels et l'administration soient conformes aux principes établis et favorisent une collaboration productive.



Le syndicat s'engage à communiquer les perspectives et souhaits du personnel sur divers sujets, veiller à l'adaptation des textes légaux de la République aux intérêts légitimes des enseignants et chercheurs, et contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique publique. De plus, la DYSECS entretient des relations de travail et de coopération avec d'autres syndicats ou associations du personnel des institutions d'enseignement supérieur pour promouvoir un intérêt commun. Le syndicat encourage également les bonnes pratiques professionnelles et le respect de la déontologie parmi ses membres.



Le syndicat des Enseignants et Chercheurs du Supérieur a été enregistré sous le numéro N°0021/PT/PMT/MATDBG/DGGCN'DJ/SG/2023 le 12 octobre 2023 par le délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena.