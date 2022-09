Tchad : "la Dia n'a pas sa place dans une République laïque comme la nôtre"

Paul Mbainadoum Ngartelbaye, conseiller du président de la transition et participant au dialogue national, estime que "la Dia n'a pas sa place dans une République laïque comme la nôtre".



"Je propose qu'on la supprime. Il faut simplement et purement supprimer la Dia", suggère-t-il.



S'agissant du débat sur le bilinguisme, il préconise d'introduire l'anglais : "nous, tchadiens, voulons être plus royalistes que le Roi. (...) On doit privilégier l'anglais comme troisième langue au Tchad".