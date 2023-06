Tchad : la FAO et les médias unis pour promouvoir des systèmes agroalimentaires inclusifs et durables

Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre stratégique de la FAO (2022-2031), qui vise à soutenir le programme de développement durable à l'horizon 2030 en favorisant la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, inclusifs, résilients et durables. L'objectif est d'améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.



Le représentant résident de la FAO au Tchad, Marc Mankoussou, a souligné que cet atelier est le fruit des alertes des médias, qui ont permis de mettre en lumière les réalités des pires formes de pauvreté, d'insécurité alimentaire, de malnutrition, de dégradation de l'environnement et de perte de biodiversité. Aujourd'hui, la question des systèmes alimentaires est placée au sommet des agendas politiques aux niveaux national, régional et mondial.