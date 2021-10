Tchad : la FAO exhorte à agir en faveur de la transformation face à la faim

Le chef d’antenne de l’organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture à Bol, Nodjimadji Ngardinga, a invité les producteurs, distributeurs et consommateurs à passer de la parole à l'action. Pour lui, les acteurs doivent agir en faveur de la transformation.



Dans un message lu par l'associé au PAM à Bol, Betoudji Ngarkordjé, le directeur général du PAM appelle les dirigeants mondiaux à reconnaître le lien étroit entre la faim et la crise climatique. Il exhorte à redoubler d'efforts pour faire face au changement climatique.



Le conseiller aux affaires économiques du gouverneur, Djedanem Royam Étienne, a interpellé les acteurs humanitaires et étatiques, les appelant à renouveler leurs interventions dans la province où les défis multiples enfreignent le bien être de la population.



La célébration de cette journée a été marquée par la projection d'un spot vidéo et la présentation d'un exposé sur les techniques agricoles innovantes d'adaptation aux changements climatiques.



À l'occasion de la journée, des acteurs humanitaires ont distribué des vivres aux déplacés du site de Kaya.