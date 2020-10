Tchad : la FAO visite des industries agroalimentaires pour encourager le secteur

Les représentants de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du ministère de l'Agriculture et le Réseau des journalistes ont effectué cette semaine une tournée à l'industrie agroalimentaire Artine de Klessoum, dans une ferme de production d'oeufs de cailles à Gassi et au centre de transformation de produits laitiers au quartier Fondouré.



Ces entreprises produisent du lait, yaourt, fromage et bien d'autres produits permettant de nourrir la population.



Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la célébration le 16 octobre prochain de la Journée mondiale de l'alimentation. La journée commémore notamment la fondation de la FAO en 1945.



Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation marque le 75ème anniversaire de la FAO dans un contexte exceptionnel où tous les pays doivent faire face aux effets de la pandémie de la Covid-19.



Le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation 2020 est : "cultiver, nourrir, préserver, ensemble". Ce thème donne aux citoyens à tous les niveaux l'occasion de réfléchir sur nos systèmes alimentaires et la traduction de nos besoins alimentaires de base dans la chaîne de production, de transformation et de mise à disposition de la nourriture.



La tournée doit se poursuivre jusqu'au 16 octobre.