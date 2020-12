Tchad : la FGC appuie l'autonomisation des femmes au Salamat

Les dons sont composés plus précisément de six tricycles communément appelés "Rakcha barbara", des moulins de transformation de céréales et d'autres produits agroalimentaires.



Le chargé de mission de la Fondation Grand Coeur, Mahamat Iba Ousmane, a déclaré que "la femme est le socle de la famille, c'est pourquoi un pays ne peut se développer sans l'autonomisation de la femme. Il est bien de rendre ces femmes financièrement autonomes".



La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, a encouragé l'action de la Fondation qui essaye de rendre les femmes financièrement et techniquement autonomes.