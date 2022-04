Tchad : la FGC lance une distribution de vivres à N’Djamena

La Fondation Grand Cœur a lancé ce 1er avril l’opération de distribution des kits alimentaires aux personnes vulnérables dans les 10 arrondissements de la ville de N’Djamena pour préparer le mois de ramadan.



“Le 2ème et le 3ème arrondissement ont constitué la première étape de cette vaste opération. Chaque ménage reçoit un kit composé de riz, farine de maïs, sucre, huile et haricots”, informe la Fondation.



L’opération se poursuivra dans les arrondissements le samedi et dimanche.