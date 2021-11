Tchad : la FGC offre des kits scolaires aux filles du Lycée bilingue d'Am-Timan

Trente meilleures élèves du lycée bilingue d'Am-Timan ont bénéficié chacune d'un kit scolaire pour les efforts qu'elles ont fourni en classe. Le don offert par la Fondation Grand Cœur a été remis officiellement lors d'une cérémonie organisée au sein dudit établissement en présence des autorités provinciales civiles et militaires. Basma Amine Youssouf est dans le peloton de tête avec une moyenne de 15,5 sur 20.



Par la même occasion, la Fondation a remis des centaines de bancs d'école au lycée. Ce don vise à encourager les filles et à leur faciliter la tâche afin de poursuivre la scolarisation.



Le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Salamat, Issa Mahamat Tagal, a remercié la Fondation Grand Cœur pour les efforts qu'elle déploie en faveur de la formation des filles.



Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a dans son allocution déclaré que la scolarisation des filles est une obligation qui incombe aux parents. Pour lui, les filles de la province doivent être formées. Pour finir, il exhorte les filles à ne pas se décourager pour continuer leur scolarisation.