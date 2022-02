Tchad : la FOJEPAD se remémore la libération de la Bande d'Aouzou

L'historien Adam Mahamat a présenté un historique sur la bande d'Aouzou, indiquant que son histoire est presque oubliée et que l'actualité nationale l'a abandonnée carrément.



La guerre de la Bande d'Aouzou a opposé le Tchad d'Hissein Habré à la Libye du colonel Kadhafi. Elle a éclaté en 1983 jusqu'en 1994. À l'origine, la Libye de Kadhafi a brandi un accord de 1935 qui lie la France et l'Italie, afin que la France cède la Bande d'Aouzou à la Libye.



Un conflit sanglant a éclaté en 1983 entre le Tchad et la Libye. Le 3 février 1994, la Cour internationale de la justice (CIJ) a rendu son verdict redonnant la bande d'Aouzou au Tchad.



L président de la FOJEPAD, Hamit Nassour Adam, explique que "la libération de la Bande d'Aouzou est un acte patriotique, héroïque et à caractère nationaliste".



Pour lui "l'histoire de chaque pays doit reposer sur une base qui fonde et unifie ce dernier. La date du 3 février 2022 coïncide avec la date historique et décisive qui change pour toujours la superficie du territoire national".



Le président de la FOJEPAD de poursuivre que ''si aujourd'hui la superficie du Tchad est de 1.284.000km², c'est grâce aux aînés qui se sont défendus héroïquement pour la libération de la Bande d'Aouzou''.



La FOJEPAD appelle la jeunesse à suivre l'héroïsme des aînés afin de faire face aux problèmes et les résoudre pour construire un Tchad puissant sur tous les plans.



"Le Tchad a besoin de tous ses filles et fils pour être débout. Aucune personne, aucune génération, aucune jeunesse ne viendra de l'extérieur ou tombera du ciel pour résoudre nos problèmes et construire notre pays à notre place", soutient Hamit Nassour Adam.



La FOJEPAD demande au Conseil militaire de transition de décorer les rescapés de la guerre de la bande d'Aouzou et d'inclure leur histoire dans le programme d'enseignement de toutes les écoles.