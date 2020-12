Tchad : la FTFA appelle à ne pas prendre des décisions depuis le bureau mais dialoguer

N'Djamena - La Fédération tchadienne de football association (FTFA) tient ce samedi sa 11ème assemblée générale au Ledger Plaza, en présence des délégations provinciales.



"Si le ministère a un grief avec la Fédération, il devrait appeler et voir pour discuter. La Fédération c'est l'émanation des 23 ligues provinciales", déclare Moukhtar Mahmoud, président de la FTFA.



"S'il a des candidats, c'est la démocratie, il n'a qu'a présenter son candidat. S'il n'est pas intéressé sur certains points, il n'a qu'à voir avec les membres du bureau exécutif de la Fédération et trouver des solutions. Et non rester dans son bureau, prendre des décisions qui vont à l'encontre de tout le monde", ajoute-t-il.



Le ministère des Sports a annoncé vendredi le retrait de la délégation de pouvoirs de la FTFA. Moukhtar Mahmoud dit ne pas comprendre la décision du ministère qui bloque la participation aux compétitions internationales, à quelques jours du départ d'une équipe pour un match.