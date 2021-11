Tchad : la FTFA appuie les centres de formation avec des lots de ballons

N'Djamena - La Fédération tchadienne de football association (FTFA) a remis ce 20 novembre des ballons à des écoles de football. La remise a eu lieu dans les locaux de la FTFA.



Au total, 27 équipes féminines et masculines ont bénéficié du don. Le geste s'inscrit dans l'objectif de développer et d'encourager davantage la discipline.



Le secrétaire général de la FTFA, Djibrine Dembelé, a remis des lots de dix ballons au représentants des écoles.



"Ce geste symbolique est un atout qui aidera les joueurs à s'entraîner et permettra à ces écoles de poursuivre leur formation", a-t-il dit.