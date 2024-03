Tchad : la FTFA dissipe le malentendu sur la gestion médiatique de l’équipe nationale

« Suite au précédent communiqué de presse relatif à la mauvaise gestion médiatique autour de l'équipe nationale, le service de communication de la FTFA tient à préciser qu'après échange avec les autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports, il ressort qu'il s'agit d'un malentendu ayant entrainé cette situation déplorable.



Sur ferme instruction du ministre de la Jeunesse et des Sports, le service de communication de la FTFA reprend ses activités auprès de l'équipe nationale. À cet effet, une équipe est en route pour rejoindre la délégation sportive à Yaoundé pour le périple.



Cependant, le service de communication de la FTFA s'excuse auprès des autorités du ministère en charge des sports et des supporters de l'équipe nationale pour ce désagrément. De tout ce qui précède, le service de communication remercie les fans de l'équipe nationale pour le soutien et les rassure que tout est rentré dans l'ordre grâce à la promptitude du ministre de la Jeunesse et des Sports ».



Il s'agit là de la quintessence d’un communiqué de presse rendu public ce 19 mars 2024 par la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA).



Il faut rappeler que le Tchad rencontre l’équipe nationale de l’Ile Maurice le 22 mars prochain au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. C’est dans le cadre du tour préliminaire de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football.