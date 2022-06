Tchad : la Fédération des professionnels du tourisme relance ses activités

Le Bureau exécutif de la Fédération tchadienne des professionnels du tourisme (FTPT) a organisé une rencontre de concertation ce 25 juin 2022 dans un hôtel de la place.



De 2016-2022, le monde entier et le Tchad en particulier, va de crise en crise, a estimé le président de FTPT, Djorbaye Koumdaita.



Cette concertation a pour objectif de communiquer sur la relance des activités, de la mobilisation du personnel de la FTPT et du renforcement des relations avec l’administration publique.



Selon le président, en 2016, le Tchad a connu les 16 mesures, à cela s’est ajouté la crise de covid-19 et la crise énergétique qui est encore devant nous. Ces différentes crises ont agenouillé le tourisme dans le monde et particulièrement au Tchad.



Face à cela, la FTPT a décidé de se mettre debout pour pouvoir faire face à ces crises afin de subsister et contribuer au développement de l’économie du Tchad, a indiqué Koumdaita.



Le président de relever qu’au temps du feu Maréchal, il y a un certain nombre de lois qui ont été prises pour faire du Tchad un pays à destination touristique.



Le président explique que la destination touristique est un label qui est octroyée par l’organisation mondiale du tourisme à un certain nombre de conditionnalités. A chaque fois qu’un pays remplit les conditions, l’organisation mondiale du tourisme lui donne le label de destination touristique ; et lorsque vous avez ce label, vous êtes inscrits quelque part sur un tableau où de part le monde, les gens peuvent vous fréquenter, notamment, les touristes, notifie-t-il.



Le Tchad n’est pas inscrit comme une destination touristique, a déploré le président de la FTPT. La fédération entend toutefois porter ce flambeau.



Dans le même ordre d’idée, Djorbaye de souligner : “nous allons relever les difficultés et nous partons vers l’État (partenaire) pour lui dire : voilà les problèmes, aidez nous à faire du Tchad une destination touristique en résolvant ses difficultés ; le tourisme est transversal, ce n’est pas une mince affaire”, dit-il.



‘’Après le secteur pétrolier c’est le tourisme’’, a conclut le président de la fédération.