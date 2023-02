Tchad : la Fondation Baladi lance une campagne de collecte de dons pour la Turquie suite au séisme

Le directeur de la Fondation Baladi pour le Développement, le Dr Yaya Abdoulaye Abakar, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux rescapés du séisme. Il a souligné que cette catastrophe avait profondément touché le peuple tchadien, qui est reconnaissant envers la Turquie pour son aide humanitaire et son soutien au développement dans le pays. Il a également promis de contribuer avec les ressources de son organisation et celles de toute personne de bonne volonté qui souhaiterait apporter une aide à la Turquie.



La campagne de collecte de fonds durera deux semaines et vise à toucher toutes les sensibilités. Les élèves de l'école Sanabil-al Maarifa, ainsi que le personnel de la Fondation Baladi pour le Développement, ont donné leurs contributions financières lors du lancement de la campagne.



La Turquie a toujours été aux côtés du Tchad, notamment par l'intermédiaire de l'organisation TIKA, qui a contribué de manière significative à l'aide humanitaire et au développement du pays. La Fondation Baladi pour le Développement souhaite maintenant prouver sa solidarité avec la Turquie en contribuant à la reconstruction et à l'aide aux victimes du séisme.



La cérémonie de lancement de la campagne s'est terminée par une prière pour les victimes du séisme et un souhait de rétablissement rapide pour les blessés. Cette initiative de la Fondation Baladi pour le Développement montre l'importance de la solidarité entre les nations et la nécessité de se soutenir mutuellement en cas de catastrophes naturelles.