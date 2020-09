Tchad : la Fondation Grand Coeur remet 23.000 tables-bancs et 37.000 kits scolaires pour la rentrée

L'an dernier, une action similaire de la Fondation Grand Coeur a permis à plus de 140.000 élèves tchadiens d'avoir une place assise, "condition indispensable pour un apprentissage de qualité", se félicite Aboubakar Assidick Tchoroma. Il ajoute que ces appuis ont soulagé beaucoup de familles démunies.



"Les tables-bancs amélioreront le confort des élèves et par ricochet leurs performances scolaires. Les kits scolaires contribueront eux aussi, dans le même ordre, en plus qu'ils constituent une véritable bouffée d'oxygène pour des milliers de parents démunis en cette période", souligne Mahamat Zone Alhadj Yaya, délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Il s'engage à veiller à la répartition équitable.



Les tables-bancs seront réparties entre les 23 provinces du pays, dont 3000 à N'Djamena, et entre 500 à un millier dans les autres provinces, selon un programme de répartition prédéfini.