Tchad : la Fondation Lumière des Enfants lance une formation en AGR pour les femmes vulnérables

Dans le cadre de la semaine nationale de la femme tchadienne, la Fondation Lumière des Enfants organise une semaine de sensibilisation et de formation pour les femmes vulnérables en matière d'activités génératrices de revenus (AGR). Le lancement de cette initiative a eu lieu le 1er mars 2023 au siège de la Fondation situé à Amriguebé dans le 5ème arrondissement de N'Djamena.



L'objectif de la Fondation est de former les femmes vulnérables aux AGR et de les aider à mettre en pratique les connaissances acquises pour améliorer leur vie.



Souraya Mahamat Djaranebi, présidente de la Fondation, a déclaré que cette session de formation et de sensibilisation contribuera au renforcement des conditions de vie des femmes vulnérables. Les participantes seront formées aux techniques de couture, de fabrication de savon liquide et de sacs.



Odette Mezem, coordinatrice de l'ONG MY VOICE FOR THE POOR, a souligné que l'autonomisation des femmes dépendait du courage des actrices et de la contribution de tous les acteurs de la société.



L'atelier a deux objectifs : renforcer régulièrement les compétences des femmes vulnérables en matière d'AGR pour un changement de comportement et favoriser la coopération entre toutes les structures en charge du respect des droits des femmes.