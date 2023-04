Tchad : la Fondation Lumière des Enfants offre des habits pour l'Aïd aux enfants défavorisés

La Fondation Lumière des Enfants a organisé une distribution d'habits de fête pour l'Aïd al-Fitr aux enfants de la rue et aux mendiants le 16 avril 2023 à N'Djamena. Sous la direction de la présidente de la Fondation, Souraya Mahamat, la caravane a distribué des habits exclusivement aux enfants défavorisés qui errent dans les rues de la ville.



La présidente Souraya Mahamat a expliqué que la Fondation avait collecté des habits pour les enfants défavorisés, mais que de nombreux Tchadiens ne comprenaient pas l'importance d'aider les plus vulnérables. La Fondation a utilisé ses propres moyens pour acheter les habits de fête pour les enfants, car Ramadan est l'occasion de célébrer et tous les enfants devraient avoir la chance de participer à cette fête, indépendamment de leur situation économique.



Le secrétaire général, Ahamat Moussa Mahamat, a souligné que l'objectif de la caravane était d'apporter de la joie aux enfants vulnérables en leur offrant des habits de fête pour l'Aïd al-Fitr, mais que malheureusement, la Fondation manquait de moyens. Au cours des trois jours de distribution, la Fondation a réussi à distribuer 161 habits aux enfants vulnérables.



Offrir des habits de fête pour l'Aïd al-Fitr aux enfants défavorisés est une initiative qui mérite d'être saluée. La Fondation Lumière des Enfants a montré sa solidarité envers les enfants les plus vulnérables de la société en leur donnant l'occasion de célébrer cette fête avec dignité. Cette action pourrait inspirer d'autres organisations et individus à faire de même.