Tchad : la Fondation Maarif célèbre le 5ème anniversaire de l'échec du coup d'État en Turquie

La Fondation Maarif a célébré ce 15 juillet, le cinquième anniversaire de la journée de la démocratie du triomphe du peuple turc, suite au coup d'État avorté dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. L'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz, a déclaré que « le peuple turc, avec une longue tradition de démocratie, a fait preuve d'une position ferme et digne contre cette odieuse tentative de coup d'État et a défendu sa volonté et ses représentants légitimes lors de cette nuit traumatisante ».



« Cette victoire s'accompagne d'une perte tragique : le bilan est de 251 martyrs et des milliers de blessés. Tout a commencé sous le couvert d'un effort d'éducation caritative dans les années 1970. Ils ont lancé la campagne pour établir des écoles en Turquie et plus tard, dans le monde. Au sommet de leur pouvoir, ils contrôlaient des milliers d'écoles en Turquie et plus de 800 instituts d'enseignement à travers le monde », a expliqué l'ambassadeur. Il a rendu hommage au défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour son soutien indéfectible à la Turquie dans sa lutte contre l'organisation FETO.

« Le Maréchal du Tchad fait partie des premiers dirigeants à avoir fermement condamné la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 », a dit Kemal Kaygisiz. D'après le directeur pays de Maarif, Ibrahim Duman, la mission de la Fondation est de réaliser des activités éducatives dans le monde entier, en prenant en compte le patrimoine commun de l'humanité et la tradition de sagesse de l'Anatolie.



« Notre vision est de devenir une institution formant des personnes qui emploieront leur savoir et leurs connaissances au service de la paix et de la quiétude de l'humanité », selon Ibrahim Duman. Cette vision se concrétise avec le Complexe Maarif tchado-turc qui forme des élèves, citoyens du monde, capables de s'adapter à tous les milieux éducatifs et surtout, capables de suivre les études supérieures dans les grandes universités en Turquie ou ailleurs.

Les meilleurs élèves ayant suivi leurs études au Complexe Maarif tchado-turc, bénéficient annuellement d'une réduction sur les frais de scolarité et des bourses pour accéder aux universités turques, et enfin d'un accès aux voyages d'études et de séjours linguistiques.