Tchad : la Fondation Maarif commémore le poète Suleyman Çelebi

"La commémoration de ce poète rime avec I'anniversaire du prophète Mohamed. Il a consacré toute sa vie en écrivant des poèmes d'éloges au prophète, plus populaires en Turquie et dans l'Asie centrale", explique le directeur pays de la Fondation Maarif, Cengiz Atay.



Suleyman Çelebi a occupé une place importante dans la culture islamique turque et à l'Anatolie à travers ses différentes oeuvres dont la plus connue est « Wassilat alnadjat ».



Dans cette œuvre subdivisée en six chapitres et 760 couplets, il résume la vie du prophète Muhammed (SAW), de sa naissance à sa dernière demeure en passant par sa vie et les oeuvres consacrées au service de l'humanité. Ce livre est utilisé pour la commémoration du maoulid au coeur de l'Asie centrale, à l'Anatolie et de l'Anatolie aux Balkans.