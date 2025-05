Tchad : la Force conjointe Tchad-RCA entre en phase opérationnelle

Le ministre tchadien de la Défense, Issaka Malloua Djamouss, a été reçu lundi dernier par son homologue centrafricain, Rameaux-Claude Bireau, à l’aéroport Mpoko de Bangui.



L’objectif de ce déplacement est de finaliser les derniers détails opérationnels de la Force mixte bilatérale, destinée à sécuriser la zone frontalière, face au banditisme et aux groupes armés. Cette rencontre fait suite à celle tenue à N’Djamena en janvier dernier, où les deux parties avaient signé le cadre stratégique de la collaboration militaire.



Les travaux se concentrent désormais sur la mise en œuvre concrète du dispositif, avec l’étude des sites d’implantation des bataillons dans le Logone-Oriental (Tchad).



Lors de leur visite préparatoire en janvier, les deux ministres avaient inspecté plusieurs localités clés, dont Baïbokoum, Goré et Sido, points névralgiques des échanges, et des tensions, entre les deux pays. La future Force aura pour mission de sécuriser ces axes, vitaux pour les populations et le commerce régional. Au-delà de la réponse sécuritaire, cette initiative renforce le partenariat militaire entre le Tchad et la RCA, dans un contexte régional marqué par la multiplication des initiatives communes face à l’insécurité.



La prochaine étape a trait à l’adoption définitive des protocoles opérationnels et le déploiement des troupes.