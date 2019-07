TCHAD Tchad : la France débloque 283,5 millions FCFA pour un projet de repas scolaires

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Juillet 2019 modifié le 5 Juillet 2019 - 14:26





N’DJAMENA – Le Gouvernement français, à travers son Ambassade, a alloué, depuis 2004, plus de 23 millions d’euros (13 milliards de francs CFA) au Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) au Tchad afin de lutter contre la faim et la malnutrition. Cet appui a permis de soutenir, de manière continue, près de 800 000 personnes vulnérables dans les zones affectées par les crises humanitaires, y compris des familles en situation d’insécurité alimentaire au Sahel, des réfugiés à l’Est et au Sud du pays ainsi que des déplacés autour du Lac Tchad. La poursuite des investissements dans les mêmes communautés contribue à réduire la dépendance de l’assistance humanitaire.



Lors d’une cérémonie qui s'est déroulée au siège du PAM à N’Djamena le 5 juillet, une nouvelle contribution de 500 000 euros (283,5 millions de francs CFA) a été annoncée. Ce financement de la République française permettra au PAM de relever les nombreux défis liés à l’éducation des filles, notamment les adolescentes dans les provinces du Lac, du Kanem et du Guéra. En collaboration avec d’autres agences du système des Nations Unies, le projet ciblera 13 250 élèves, qui recevront des repas scolaires.



Au fil des années, la France a soutenu à la fois une assistance d’urgence en période de crise, des activités de prévention, le traitement de la malnutrition, des programmes de cantines scolaires et des projets de renforcement des moyens d’existence. Partenaire incontournable du PAM, la France a aussi contribué au développement de projets novateurs en faveur du renforcement de l'agriculture et la sécurité alimentaire au Tchad, notamment des initiatives visant à développer des chaînes de valeur, allant de la production agricole à la transformation de la matière première en passant par le produit fini commercialisé.



« Le PAM contribue à la revitalisation des zones affectées par des crises récurrentes en soutenant le développement et la croissance locale pour éliminer les causes profondes de l’instabilité et la pauvreté », a indiqué la Représentante du PAM au Tchad, Madame Nancy Walters. « La France témoigne un soutien indéfectible à cette approche intégrée, qui combine des activités d’alimentation scolaire, nutrition, distributions de vivres, assistance alimentaire pour la création d’actifs et moyens de subsistance », a-t-elle ajoutée.



« La France s’est engagée dans la lutte contre la malnutrition à la fois au niveau international et européen, et par le biais de ses interventions pour la nutrition. Depuis 2016, elle se concentre sur une sélection de huit pays fortement affectés par la malnutrition et vulnérables aux effets du changement climatique : Burkina Faso, Cameroun, Laos, Madagascar, Mali, Niger, République centrafricaine, Tchad» (…) « Grâce à différents outils financiers de l’Agence Française de Développement, du Centre de Crise et de Soutien et du service de coopération de l’Ambassade, plusieurs millions d’euros sont décaissés chaque années en faveur de la lutte contre la sous-nutrition au Tchad » a souligné l’Ambassadeur de France au Tchad, S.E.M. Philippe Lacoste.



La cérémonie a eu lieu en présence du Secrétaire d’État à l’Education Nationale et à la Promotion Civique, Monsieur Lamine Moustapha, de l’Ambassadeur de la France au Tchad, Son Excellence Monsieur Philippe Lacoste, et de la Représentante du PAM au Tchad, Madame Nancy Walters.



Le travail du PAM au Tchad est effectué en étroite collaboration avec le Gouvernement, les agences des Nations Unies et des organisations nationales et internationales.





Dans la même rubrique : < > Tchad : une annonce de taille pour la couverture santé aux plus démunis dès 2020 Tchad : nomination au Bureau national du fret terrestre Tchad : nominations au ministère de l'Economie (délégations provinciales)