Tchad : la France débloque une aide de 3,3 milliards de FCFA

Le financement additionnel aux 15 M€ déjà octroyés à l’État du Tchad en septembre 2021 doit permettre d’appuyer la mise en œuvre par le gouvernement tchadien du « Pacte social » signé le 4 octobre 2021 entre l’Etat et les organisations syndicales des travailleurs, informe l'ambassade de France au Tchad.



Dans le contexte de difficultés que connaît le Tchad, l’objectif de cette aide complémentaire est d’appuyer l’effort budgétaire de l’Etat tchadien, en contribuant ainsi au financement de dépenses jugées essentielles pour la paix sociale, la stabilité et le redressement intérieur du pays. Conformément aux échanges avec le Ministère des Finances et du Budget, le financement sera affecté aux trois lignes de dépenses suivantes prévues dans le Pacte social et inscrites au budget 2021 :



- Arriérés des indemnités de transport de tous les ministères : 2 562 270 440 FCFA ;

- Indemnités de craie et documentation aux agents de l’Etat concernés : 603 180 000 FCFA ;

- Reversement des enseignants scientifiques contractuels de l’Education Nationale : 114 334 560 FCFA.



Avec cette nouvelle aide budgétaire, le montant total des appuis du Trésor français en dons versés au Tchad depuis 2016 atteint 75M€ (soit près de 50 milliards de francs CFA, sur une période de 6 ans).