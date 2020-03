Tchad : la France va rapatrier ses ressortissants via un vol militaire

Un vol militaire se posera à N’Djamena dans la matinée du jeudi 26 mars 2020, a annoncé aujourd'hui l'ambassade du Tchad en France.



"Il permettra aux Français de passage et à quelques cas jugés prioritaires d’être acheminés vers la France", précise l'ambassade.



"Cette option militaire exceptionnelle est complémentaire du vol commercial spécial qu’Air France organisera entre N’Djamena et Paris, dont la date et l’heure ne sont toujours pas connues mais pour lequel l’Ambassade de France reste pleinement mobilisée"



Selon l'ambassade, "chaque passager de ce vol militaire du 26 mars sera appelé individuellement par un agent de l’Ambassade au cours de la matinée du mercredi 25 mars. Des consignes précises seront données lors de cet échange téléphonique, qu’il conviendra de respecter strictement."