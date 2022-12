Tchad : la Gendarmerie appréhende 24 présumés malfaiteurs

La direction générale de la Gendarmerie nationale a présenté ce 7 décembre, le bilan de ses opérations sécuritaires à son siège de Klessoum.



A cette occasion, 24 présumés malfaiteurs ont été appréhendés pour diverses infractions (vols, coupeurs de route, faussaires, etc.). Quatre véhicules et une arme chargée, saisis par la Gendarmerie, ont été présentés. Par ailleurs, d'importantes quantités d'alcool et de stupéfiants ont été également saisies.



« C'est vraiment inquiétant pour l'avenir de notre jeunesse », indique le colonel Abakar Abdraman Haggar, porte-parole de la Gendarmerie nationale.



« Avec la nouvelle équipe, c'est la toute première présentation. Soyez rassurés que cette équipe qui vient de prendre place a changé de tactiques et de techniques pour appréhender les malfrats où qu'ils soient », souligne le colonel Abakar Abdraman Haggar.



« On va accentuer davantage pour que le plan d'action de la nouvelle équipe soit vraiment effectif : la tranquillité du citoyen, la sécurisation des personnes et de leurs biens », rassure le porte-parole de la Gendarmerie nationale.