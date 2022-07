Tchad : la Gendarmerie appréhende des malfrats et saisit des armes

La direction générale de la Gendarmerie nationale a présenté à la presse ce 6 juillet 2022, des malfrats de diverses infractions parmi lesquels, trois trafiquants de drogues, deux spécialistes en vol d’engins et d’autres vendeurs de boissons frelatées.



La cérémonie a lieu à Klessoum, en présence du DG de la Gendarmerie nationale, général Zakaria Ngobongué Varé, du directeur général adjoint, ainsi que d’autres officiers et sous-officiers etc.

Prenant la parole, le directeur général de la Gendarmerie nationale, a relevé que ces malfrats et gangsters ont été arrêtés avec des objets volés, notamment une quantité importante de drogues, des engins à 2 et 4 roues, ainsi que des armes.



Ces malfaiteurs doivent répondre de leurs actes, a-t-il expliqué. Faisant le bilan de l’opération, le porte-parole de la Gendarmerie, le colonel. Abakar Abdraman Haggar, a souligné que la Gendarmerie nationale a une mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens. L’objectif recherché est la quiétude de la population tchadienne.



Selon lui, ces derniers temps, la Gendarmerie a réussi à réduire de manière significative, l’insécurité au Tchad, à travers ses opérations. « Progressivement, quand vous voyez le début de nos prestations des armes, produits prohibés et des engins volés, par rapport à celles de ces derniers temps, il y a quand même une réduction », a-t-il constaté. La direction de l’emploi de la Gendarmerie d'Abéché a par ailleurs récupéré une bonne quantité de drogues, notamment 16 sachets des boissons frelatées.



Dans la capitale, la Légion 10 de Ndjamena, à travers sa compagnie Est, a appréhendé 3 trafiquants et vendeurs de drogues et 2 voleurs de tapis. La compagnie Ouest de Ndjamena (BU6) a, elle aussi, retrouvé deux véhicules volés de marque RA4 et KIA. D’après les explications du colonel Abakar Abdraman Haggar, la voiture de marque RA4 a été volé dans la nuit du 17 juin 2022, et a été retrouvée à Dembé par la BU6.



Le second véhicule a été retrouvé par les unités du 5ème arrondissement (BU5), après une de la Police nationale. Le taxi et les autres trois engins à deux roues ont été saisis chez les trafiquants de drogues. Ces derniers utilisent ces moyens roulants pour charger des grosses quantités de produits prohibés mais aujourd’hui, ils ont été pris en flagrance, a-t-il répliqué.



Ce n’est pas tout, les unités de la Gendarmerie de la province du Moyen-Chari ont également saisi trois armes à feu, dans leurs opérations, a déclaré le porte-parole de la Gendarmerie nationale, le colonel Abakar Abdraman Haggar.