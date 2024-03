Tchad : la Génération Consciente du Guera souligne le rôle vital des femmes dans les élections

La Génération Consciente du Guera (GCG) a organisé une conférence-débat, axée sur la participation des femmes de la société civile dans les processus électoraux, le mercredi 6 mars 2024, au centre culturel Almouna. L'événement visait à encourager les femmes tchadiennes à participer à l'élection présidentielle du 6 mai prochain.



La conférence a eu lieu en présence de Mme Mariam Achene, secrétaire général du ministère de la Communication, ainsi que de nombreux invités et membres d'associations. Mme Mariam Achene a souligné l'importance spécifique de la participation des femmes tchadiennes dans la société civile et les processus électoraux.



Elle a rappelé que, en 2019, Hinda Deby Itno avait revendiqué les droits des femmes, soulignant l'égalité entre hommes et femmes dans le travail et la collaboration. Elle a aussi mis en avant, la présence de femmes à la tête de ministères clés, comme ceux de la Femme et de la Petite Enfance, et du Pétrole, illustrant ainsi l'importance croissante des femmes dans la société tchadienne.



Aguid Kodo, secrétaire général de la GCG, a ajouté que parfois, les croyances religieuses peuvent freiner la participation des femmes tchadiennes dans la société civile, l'éducation et la politique. Ce défi a limité l'accès des femmes à construire leur propre avenir. Il a chaleureusement remercié Mme Mariam Achene, pour sa participation et lui a offert un certificat et d'autres cadeaux, en signe de reconnaissance.