Tchad : la HAMA appelle à une franche collaboration pour la réussite du référendum

« Au moment où s'achève la campagne électorale pour le référendum constitutionnel du 17 décembre 2023, la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA) invite les autorités nationales, à tous les niveaux, les organisateurs du scrutin et les professionnels des médias, à une franche collaboration, en vue de la tenue de l'élection dans de meilleurs conditions, un climat de paix et de sécurité, et pour la réussite de cette première étape du retour à l’ordre constitutionnel au Tchad.

La HAMA compte sur l'esprit de responsabilité de tous durant tout le processus », rappelle le communiqué rendu public ce 13 décembre 2023.