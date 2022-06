Tchad : la HAMA avertit le journal Le Haut Parleur sur l’éthique et la déontologie

Le collège de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA) s’est réuni ce 21 juin 2022, en séance plénière, sous la présidence de son président, Abderamane Barka Abdoulaye Doningar.



Il s’agissait d’examiner les dernières publications du journal Le Haut Parleur, notamment en présence de son promoteur Mbaïrabe Ouaye, en compagnie d’un de ses collaborateurs.



C’est ainsi qu'après échanges, le collège de la HAMA somme le journal Le Haut Parleur et son promoteur, à respecter scrupuleusement les règles professionnelles, notamment l’article 2 du Code d’éthique et de déontologie du journaliste tchadien, qui impose au journaliste de « ne publier que les faits dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies, sinon en émettre des réserves nécessaires ».



De même, le journal Le Haut Parleur doit respecter l’obligation d’ours, conformément à l’article 18 de la loi n031/PR/2018, du 3 décembre 2018 portant régime de la presse écrite et des médias électroniques au Tchad. Cet article stipule que « toute parution d’un journal doit contenir obligatoirement les informations sur le nom du directeur de publication, du rédacteur en chef, le nombre d’exemplaires tirés, ainsi que le nom de l’imprimeur ».



Enfin, la HAMA exhorte le tri-mensuel à nommer de nouveaux directeurs de publication et rédacteur en chef, au cours des dix jours qui suivent la publication de son communiqué.