Tchad : la HAMA et l’UNICEF encouragent les médias à se préoccuper davantage de l'enfance

Au vu de cette réunion, Bétel Miarom a présenté les rapports et l’évaluation des reportages, analyses, dépêches, émissions, magazines réalisés par les médias publics et privés ainsi que les radios communautaires en lien avec l’enfance. Parmi les rapports, quelques médias ont été cités comme la presse écrite, les télévisions, les radios ainsi que la presse en ligne dont Alwihda Info qui a été a été cité et apprécié.



La HAMA, au cours de cette rencontre, par la voix de son chef de développement des médias, entend organiser des voyages de presse, des rencontres trimestrielles, appuyer des reporters spéciaux et faire un prix d’excellence sur le thème lié à l’enfance, en collaboration avec l’Unicef.



Pour le chef de la communication AI UNICEF au Tchad , Aye-Aké Ange, l'Unicef par son expertise et ses actions mettra à la disposition des journalistes, reporters et correspondants qui ont fait un travail en amont en ce qui concerne l’éducation des enfants dans leurs organes, une enveloppe afin de les aider à mieux rédiger ou publier les articles liés à l’enfance.



L’Unicef œuvre pour l’éducation des enfants, leurs droits et plusieurs autres volets liées à la violence faite aux femmes.