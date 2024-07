Tchad : la HAMA et le BUTDRA unissent leurs efforts pour la protection des droits d'auteur

Lors de cette journée, le BUTDRA a rappelé aux responsables des médias l'importance des redevances pour la production des œuvres artistiques, tout en soulignant les difficultés auxquelles font face les artistes, qui peinent à percevoir leurs droits d'auteur.



Dans son discours de bienvenue, le Directeur de BUTDRA, Ahmed Bokori Nima, a affirmé que les redevances des droits d’auteur ne sont pas une imposition fiscale. Contrairement à ce que pensent beaucoup d’usagers, seules les personnes et organisations qui communiquent au public ou consomment des œuvres littéraires et artistiques dans leurs activités commerciales ou lors des cérémonies festives, sociales ou politiques sont redevables des droits d’auteur. Cette journée d’information et d’échanges vise à sensibiliser les médias audiovisuels et les autres acteurs concernés sur la nécessité de payer les redevances des droits d’auteur.



Il a également souligné que, malgré les efforts du BUTDRA en matière de recouvrement des redevances, de grands défis restent à relever, notamment auprès des radios et télévisions qui consomment énormément les œuvres des artistes sans payer les redevances correspondantes.



M. Ahmed Bokori Nima a exhorté les responsables des radios et télévisions publiques et privées à respecter les textes réglementaires et législatifs après cette journée d’échanges, afin de payer les redevances des droits d’auteur. Il a chaleureusement remercié le président de la République, le directeur de l'ONAMA ainsi que les invités pour leur soutien.