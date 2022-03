Tchad : la HAMA interdit la diffusion de contenus à caractère haineux et violent à la télé

Une décision, de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) porte interdiction de diffusion des chansons et autres contenus à caractère haineux et violents dans les media audiovisuels.



« Les médias audiovisuels sont tenus à ne plus diffuser des musiques et autres contenus médiatiques à caractère haineux sous peine des sanctions administratives sans préjudice des poursuites pénales », peut-on lire.



Alors que les responsables des médias audiovisuels sont tenus au respect de la présente décision, alors que les coordonnateurs de la HAMA sont chargés de veiller au strict respect de la présente décision.