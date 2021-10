Tchad : la HAMA lance le prix d'excellence en journalisme pour l'enfance

La HAMA, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), a animé ce 15 octobre 2021 à la Maison des médias, un point de presse relatif au lancement officiel du concours "Prix d'excellence en journalisme pour l'enfance".



Le secrétaire exécutif du comité de gestion de la Maison des médias du Tchad, André Kodmadjingar, explique que ce concours vise non seulement à assurer une large vulgarisation de la charte d'éthique et du guide pédagogique pour la protection des mineurs dans les médias au Tchad auprès des rédactions et des journalistes, mais aussi et surtout à réaliser un monitoring des médias sur toutes les questions en lien avec l'enfance et d'engager les médias et les journalistes en faveur des droits de l'enfant.



Pour la cheffe de la section communication Unicef-Tchad, Mme. Donaig Le Du, l'organisation de ce prix intervient dans le cadre des célébrations des 75 ans de l'Unicef. "L'agence que j'ai la fierté de représenter travaille depuis 1946 à travers le monde pour promouvoir les droits à la santé, à l'éducation, à la survie, à une alimentation saine, à l'expression, à l'identité pour chaque enfant", ajoute Mme. Donaig Le Du.



Selon Betel Miarom, l'objectif de ce prix est d'encourager l'excellence et d'inciter les joumalistes et producteurs de la presse nationale à accorder plus d'attention et d'espaces à la production de contenus médiatiques en faveur des enfants. II s'agit aussi de mettre en lumière leurs efforts et d'apprécier la contribution des médias dans la promotion et la protection des enfants.



Pour ce concours, quatre catégories seront primées : les catégories presse écrite, médias en ligne, télévision et radio. En outre, deux prix spéciaux seront décernés. Il s'agit des prix "Jeune Reporter" et "Femme".



Le comité d'organisation invite tous les médias nationaux, publics et privés, à participer massivement à ce concours. Les candidatures féminines sont fortement encouragées. À compter du 18 octobre jusqu'au 30 novembre 2021, les oeuvres peuvent être déposées sous pli fermé avec la mention « Prix d'excellence en journalisme pour l'enfance », en précisant la catégorie, au secrétariat général de la HAMA, de 8h00 à 15h30, ou envoyées par e-mail à l'adresse suivante : prix_ham-unicef2021@hamatchad.org.



Les termes de référence, le règlement intérieur et la fiche d'inscription du "Prix d'excellence en journalisme pour l'enfance" sont disponibles sur le site de la HAMA, à l'adresse suivante : www.hamatchad.org.