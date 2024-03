Tchad : la HAMA lève la suspension du journal en ligne Al-Ahdath Info

Par décision du 18 mars 2024, la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) a suspendu 31 journaux imprimés et en ligne pour manquements au dépôt légal et défaut de parution, pour les journaux imprimés, et défaut de mise à jour, pour les journaux en ligne, dont le journal en ligne Al-Ahdath Info.



Pour invoquer que son journal a été injustement suspendu, le directeur de publication du journal en ligne Al-Ahdath Info a introduit une requête en date du 19 mars 2024.



C’est ainsi que la vérification faite par les services techniques de la HAMA a permis de constater que le site du journal en ligne Al-Ahdath Info fonctionne normalement, et qu'il est à jour. Par conséquent, le journal en ligne Al-Ahdath Info est retiré de la liste des journaux suspendus.