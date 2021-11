Tchad : la HAMA met en demeure RFI

La Haute autorité des médias audiovisuels (HAMA) a rendu le 22 novembre 2021 une décision portant mise en demeure de RFI pour « diffusion de déclaration contraire à l’éthique et au bon vivre ensemble entre les tchadiens et tchadiennes ».



La HAMA reproche à RFI de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour déplorer les déclarations d’un invité de son journal qui a déclaré que deux ethnies, gourane et zakhawa, sont les sources des problèmes du Tchad depuis 30 ans. La HAMA estime que la diffusion de ces déclarations amplifie les clivages ethniques. Elle considère ces propos comme stigmatisants.



« Le Tchad est un pays où les tensions entre les communautés sont perceptibles et peuvent s’exploser », met en garde Dieudonné Djonabaye, président de la HAMA. Il demande à RFI de « prendre toutes les dispositions professionnelles pour éviter la diffusion des déclarations de nature à stigmatiser les communautés ».