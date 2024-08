Tchad : la HAMA met en garde contre la diffusion d’un faux document recensant les médias

COMMUNIQUE OFFICIEL - N°008/HAMA/SG/2024



La Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) constate qu’un faux document intitulé «Liste des médias 2024» est véhiculé, depuis quelques jours, dans les réseaux sociaux et certains milieux de la presse nationale, faisant l’objet de larges partages.



La HAMA alerte l’opinion publique, en général, et prévient les médias, en particuler, que ce document, qui n’est pas signé mais chapeauté de son entête officiel, certainement scanné, n’émane pas d’elle et est susciptible de poursuites pénales.



L’Autoré de régulation rappelle que le processus d’assainissement qu’elle a entamé il y a quelques années devra aboutir, inéluctablement, à l’élaboration et à la publication d’un répertoire national des médias conformes aux dispositions législatives et réglementaires.



La HAMA attire l’attention de toutes les personnes malveillantes faisant circuler de tels documents en son nom sur les risques qu’elles encourent. Elle appelle tous les médias à plus de vigilance et à dénoncer tous les auteurs de tels actes de faux et usage de faux.



لقد لاحظت السلطة العليا لوسائل الإعلام والسمعي البصري (هاما)، أن وثيقة مزورة بعنوان (قائمة وسائل الإعلام) يتم تداولها منذ عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض أوساط الصحافة الوطنية، وتُنشرُ على نطاق واسع.

إن الهاما، تنبه الرأي العام بشكل عام وتحذر وسائل الإعلام بشكل خاص بأن هذه الوثيقة غير المُوقعة والتي تحملٌ عنوانها الرسمي تم مسحها بالتأكيد ولم تصدر عنها وتخضع للملاحقات الجنائية.

تذكرُ سلطة التنظيم أن عملية التطهير التي بدأتها منذ بضع سنوات ينبغي أن تؤدي حتما إلى إعداد ونشر دليل إعلامي وطني وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.

إن الهاما تلفت انتباه كافة الأشخاص ذوي النوايا السيئة الذين يتداولون مثل هذه الوثائق باسمها إلى المخاطر التي يتعرضون لها. كما تدعو كافة وسائل الإعلام إلى مزيد من اليقظة وإدانة كافة مرتكبي ومستخدمي أعمال التزوير.