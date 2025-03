Tchad : la HAMA met en garde contre la diffusion de fausses informations par certains médias

La Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA) constate avec regret que certains médias diffusent des contenus susceptibles d'être assimilés à de fausses informations.



Il ressort des observations réalisées par la HAMA que certains médias diffusent, ou plutôt relaient, de fausses informations de nature à porter atteinte aux institutions et jeter du discrédit sur les efforts de l'Etat.



Par ailleurs, certains journalistes confondent leur rôle avec celui de propagandiste ou de publicitaire, notamment dans les réseaux sociaux, contrairement à l'article 6 du Code d'Ethique et de Déontologie du Journaliste Tchadien.



La HAMA invite les responsables des médias, toutes catégories confondues, à faire preuve de prudence et de professionnalisme dans la collecte, le traitement, la diffusion et/ou la publication de l'information. La Haute Autorité des Médias et l'Audiovisuel se réserve le droit de prendre des mesures conservatoires contre les médias récalcitrants.