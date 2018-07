Tchad : la HAMA met en garde les médias contre des "articles non fondés"

Dans un communiqué de presse, le rapporteur adjoint de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA), M. Abdoulaye Adoum Attimer, porte à l’attention des responsables des médias et de l’opinion nationale qu’elle constate avec regret depuis quelques temps, la parution ou diffusion dans certains médias des articles ou reportages sur des faits ou articles non fondés alimentent des interrogations et inquiétudes dans l’opinion nationale.



La HAMA rappelle que les responsabilités des contenus diffusés ou publiés incombent aux responsables des médias. Ainsi, ils doivent veiller au respect des droits des individus, de libertés publiques et les interdits contenus dans les textes.



La HAMA attire l’attention des responsables des médias publics et privés au respect strict des textes qui encadrent l’exercice de liberté de presse au Tchad.